محافظ الغربية: افتتحنا 83 مدرسة ونستعد لـ145 أخرى بتكلفة 1.4 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمدرسة هند المنزلاوى بقرية بنا أبو صير، بحضور النائب محمد زايد، النائبة سحر العشرى، النائب عزت المحلاوى عضو مجلس النواب السابق، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ محمد متولى رئيس مركز ومدينة سمنود.

وتفقد محافظ الغربية المدرسة والتى تم إنشاؤها على مساحة 3.772 متر بتكلفة 11 مليون جنيه لتخدم أهالى القرية والقرى المجاورة من خلال 28 فصلا لجميع المراحل التعليمية.

وأكد رحمى أن المحافظة تولى أهمية كبرى لقطاع التعليم والذى يأتى ضمن المحور الأول للخطة الاستراتيجية للمحافظة، حيث تم تطوير وصيانة 362 مدرسة بتكلفة 176 مليون جنيه، وإمداد المدارس بأدوات ومعدات بتكلفة 175 مليون جنيه لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب.