صور.. نتائج أوائل الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - واعتمد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 /2021 بحضور الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 99.46 %، إذ تقدم للإمتحانات 4.605 طلاب من إجمالى 4.619 طالبا مقيدا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 4.594 طالبا و19 طالبا متغيبا.







وقال محافظ الوادى الجديد إن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 55 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، مقدما التهنئة لهم ولجميع الناجحين، ومتمنيا لهم التوفيق بالمراحل التعليمية القادمة.