محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.88%

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وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إنه إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 71 ألف و849 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طلاب، وعدد الناجحين 54 ألف و409 طلاب.
كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور مايو 2021 بنسبة نجاح 33.33 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالبا.
كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20 % إذ بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 51 طالبا، وعدد الناجحين 46 طالبا، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6 % وتقدم للامتحان 6.504 طلاب، وحضر 5.602 طالب، فيما تم اعتماد نتيجة امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 100 % إذ بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 141 طالبا.
ومن جانبه قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكدا ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.
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