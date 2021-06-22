القوى العاملة: تعيين 2642 شابًا بينهم 38 شابًا من ذوى القدرات الخاصة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2642 شابًا، بينهم 38 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 9882 راغب عمل منهم 108 من ذوي القدرات، وتوفير 260 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 777 شهادة قياس مستوى المهارة و804 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش 121 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضرًا ، ومنح مهلة قانونية لـ 100 منشأة أخري.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 265 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 138 محضرًا عماليًا، وبحث 40 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 92 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بواقع 9 منح زواج بـ 27 ألف جنيه، و32 منحة مولود بإجمالي 64 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ5 عمال بمبلغ 810 جنيهات، وعمل 8 عمليات جراحية بـ 22 ألفًا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 149 ألفًا و810 جنيهات لـ 68 عاملًا، فضلًا عن صرف منحة عيد العمال لـ 12248 عاملًا مسجلين بالإدارة بإجمالي 6 ملايين و124 ألف جنيه.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 13 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 8 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 916 شكوى عمالية ( فصل - مطالب )، تم تسوية 32 شكوى منها وديًا، وإحالة 170 شكوى للمحكمة العمالية، و432 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 281 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تنفيذ 4 دورات تدريبية لـ43 متدرب، على مهنة إصلاح الأجهزة المنزلية، ومهنة التبريد والتكييف ومهنة التفصيل والحياكة، ومهنة الوميتال بمركزي التدريب المهني ببولاق الدكرور، ومنشأة البكري، وبدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.