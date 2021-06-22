/636825/عمرو-الدرديري-الزمالك-يحصل-على-كافة-حقوقه-ونعيش-دور-المظلومين

أعلن عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن النادي الملكي يحصل على كافة حقوقه، ولا يتعرض لأي ظلم، وأنه لا يتحدث عن الحقوق الذي حصل عليها نادي الزمالك من اجل الحصول على حقوق أكثر.

حديث الدرديري على “كلوب هاوس”

وعبر الدرديري في حديث عبر تطبيق "كلوب هاوس" عن حصول الزمالك على حوقه قائلا"هناك كلام لا نريد الإفصاح به رسميا، وهو حصول نادي الزمالك على كافة حقوقه، وأنه لا صحة لم يتداوله البعض، بأن فريق الزمالك تعرض لظلم كبير خلال الفترة السابقه، والحقيقة أننا نحصل على كل حقوقنا، ونأتي في النهاية ونعيش دور المظلومين".

وتابع الدرديري حديثه على تطبيق "كلوب هاوس" مع مجموعة من جماهير الزمالك قائلا" نحن لا نرغب في الإعلان على حصول الزمالك على حقوقه، ولكننا نرغب في أن نوهم الجميع بأننا مظلومين، لكي نحصل على مزيد من التسهيلات، ولكن ما أريد أن أقوله لجماهير الزمالك أننا لا نفرط في أي حق لنادي الزمالك، ولا نتهاون في ذلك".

مواجهة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تأهل الزمالك بعد الفوز على فريق الإسماعيلي في دور الـ16، بينما تاهل فريق مصر المقاصة بعدم الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من البطولة.

وجاءت قائمة نادي الزمالك لمواجهة مصر المقاصة كالأتي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي وحسام أشرف في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مواجهة كأس مصر

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم “أوباما"، أحمد سيد “زيزو”، أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.