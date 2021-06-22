/636827/هيئة-السكك-الحديدية--إصابة-8-أشخاص-في--اصطدام-جرار-بقطار-في-الإسكندرية

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إعلان هيئة السكك الحديدة، فيم يتعلق باصطدام جرار بقطار في الإسكندرية

وأسفر عن ذلك إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

وتم إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وتحويلهم للنيابة العامة.

مصدر أمنى

وكان كشف مصدر أمنى بشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اصطدام جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ « دوت الخليج »، إن جرار "وردية" اصطدم بقطار 12 من الخلف، لافتا إلى أن هذا الجرار خاص بسحب "الاستوكات" من حوش المحطة ثم يضمه إلى قطار الركاب استعدادا للانطلاق بالرحلة.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الجرار الوردية تسبب في تهشم العربة الأخيرة من القطار رقم 12، لافتا إلى سقوط أكثر من 30 إصابة خفيفة، لافتا إلى انتقال فريق من هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث لمعاينته.