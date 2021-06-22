/636828/ندوة-تثقيفية-حول-دور-هيئة-الرقابة-الإدارية-فى-مكافحة-الفساد-ودعم-جهود-التنمية

تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان « تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية »، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو1964.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تنظيم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ندوة تثقيفية تحت عنوان « تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية »

تفاصيل الندوة

وتتضمن الندوة عدد من المحاور الرئيسية الهامة من بينها - نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان – التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.

أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى الندوة التثقيفية

تشهد الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ولفيف من السادة الوزراء ورؤساء جهات انفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية وممثلى الاوقاف والكنيسة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هي أكاديمية متخصصة، تم تأسيسها أواخر عام 2017 وتتبع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتعتبر أحد قطاعات الهيئة، ويتمثل دورها في عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق خطط وبرامج سنوية، وعقد دورات ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والنوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.

كما لها دور في تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلاً داخل مصر أو خارجها، وكذلك إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد داخل مصر وخارجها وسائر العاملين بالدولة.