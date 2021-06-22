/636829/وزير-العدل-يوافق-على-إقامة-مكتب-للشهر-العقاري-مشترك-بين-قريتي-أبوحزام-وحمردوم-بنجع-حمادي

وافق المستشار عمر مروان وزير العدل علي إقامة مكتب للشهر العقاري مشترك بين قريتي أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي، حيث إلتقي النائب مصطفي بكري بالوزير في مكتبه صباح اليوم ، وقدم له طلبا باسمه وباسم عدد من نواب الدائره الآخرين ، وقد أصدر الوزير تعليماته لمساعد الوزير للشهر العقاري لعمل المعاينه اللازمه والعرض للتنفيذ .

كما وعد الوزير بأن تقوم إحدي السيارات المجهزة من الوزاره بالقيام بمهمة الشهر العقاري في تخليص مطالب أهالي البلدتين ضمن خطة المحافظه لحين الإنتهاء من إقامة مكتب الشهر العقاري بالمنطقه.

تشكيل لجنة لزيارة أبوحزام وحمر دوم بنجع حمادي

قررت د. نيفين جامع وزيرة الصناعه والتجاره تشكيل لجنه من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام وحمر دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل ومعرفة إحتياجتهما، وأصدرت الوزيرة تعليماتها بمعرفة إحتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيره والخدمية، وطلبت من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الاسبوع المقبل والتنسيق مع السيد اللواء محافظ قنا.

جاء ذلك خلال إستقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري الذي قدم لها طلبا باسمه وأسماء النواب هشام الشعيني وخالد خلف الله وفتحي قنديل وسيد المنوفي ومحمد كمال موسي.

وكان النائب مصطفي بكري ومعه عدد من النواب والعمد والمشايخ قد زاروا أبوحزام السبت الماضي بهدف التواصل مع العائلات بعد أحداث العنف الأخيره التي شهدتها القريه.