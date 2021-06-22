/636832/أحمد-فوزي-عضو-الشيوخ-عن-التنسيقية-يناقش-رسالته-لنيل-درجة-الماجيستير

تشهد جامعة عين شمس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية قسم العلوم الإقتصادية والقانونية والإدارية البيئية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ /٦/٢٠٢١ مناقشة رسالة الماچيستير المقدمة من النائب: أحمد فوزي عبد الكريم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعنوان الرسالة دور الحوكمة في تحسين بيئة العمل داخل القطاعات الحكومية الخدمية.

دوت الخليج ترصد مناقشة النائب أحمد فوزي رسالته لنيل درجة الماجيستير وتهنيء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد فوزي علي مناقشة رسالته متمنية له التوفيق والسداد. جدير بالذكر مشاركة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب، ومنهم النائب محمد السباعي، والنائب أكمل نجاتي، أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والتي وافتها المنيه صباح يوم أمس،كما ستشيع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

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