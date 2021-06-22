السكة الحديد تُحيل سائق قطار الاسكندرية وآخرين إلى النيابة العامة

/636831/السكة-الحديد-تحيل-سائق-قطار-الاسكندرية-وآخرين-إلى-النيابة-العامة

أعلنت السكة الحديد وقف كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل عن العمل احتياطيا للتحقيق معهم في حادث قطار الإسكندرية. وأعلنت الهيئة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية السكة الحديد تُحيل السائق وآخرين إلى النيابة العامة

وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة في بيان أنه "في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 إكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الاسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات".

مصدر أمنى

وكان كشف مصدر أمنى بشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اصطدام جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ « دوت الخليج »، إن جرار "وردية" اصطدم بقطار 12 من الخلف، لافتا إلى أن هذا الجرار خاص بسحب "الاستوكات" من حوش المحطة ثم يضمه إلى قطار الركاب استعدادا للانطلاق بالرحلة.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الجرار الوردية تسبب في تهشم العربة الأخيرة من القطار رقم 12، لافتا إلى سقوط أكثر من 30 إصابة خفيفة، لافتا إلى انتقال فريق من هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث لمعاينته.