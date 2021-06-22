/636836/كلوب-هاوس-مابين-تطبيق-للتواصل-ووسيلة-للفضائح-رياضيين-وقعوا-في-الفخ-الإلكتروني-أساطير-الزمالك-ولاعبي-الأهلي-تحت-مقصلة-الجماهير

شهدت الفترات الماضية أحاديث تنقل لأول مرة بين الأفراد عبر تطبيق " كلوب هاوس" ، في توهم تام أن التطبيق به نوع من الخصوصية ويمكنك الحديث مع الأشخاص كما لو كنت على " مقهى" لكن الحقيقة الصادمة أن ذلك " التطبيق" أصبح كالكابوس للشخصيات الرياضية في الفترة الأخيرة واخرهم عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ، ويستعرض دوت الخليج أهم الأحداث.

منذ انتشار تطبيق "كلوب هاوس" في مصر واصبح مرتبط ارتباط وثيق بالمحادثات الرياضية الساخنة بين عدد من محبي الزمالك أو عدد من محبي الأهلي وسط غياب فكري تام عن كونه يتيح إمكانية الدخول لأي شخص ، أي أنه يقارب شاشة التلفزيون أي أنه على مرئ ومسمع من الجميع، لعل أبرز ضحايا "كلوب هاوس" هو المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ، وأحمد حسام ميدو وفاروق جعفر ، وكذلك عمرو الجنايني رئيس الجبلاية السابق.

وأنتشر فيديو منسوب لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق عبر مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بإعترافه أنه كان يسهل عملية القيد لنادي الزمالك عن الأندية الاخرى، الأمر الذيي أثار غضب الكثير من محبي و مؤيدي النادي الأهلي و الغريم التقليدي للفارس الأبيض.

عمرو الجنايني يفجر مفاجآة في الزمالك عبر كلوب هاوس

وقال الجنايني في فيديو منسوب إليه عبر كلوب هاوس : " كل الأندية دفعت مستحقاتها المالية الخاصة بالقيد، ولا يجوز تخطي الزمالك دون الأندية الأخرى، وقال لي مسئول الزمالك، نريد حل لتلك الأزمة، فوجهت لهم نصيحة من أجل حل المشكلة".

وتابع: " أبلغت نادي الزمالك أن يتنازل عن مستحقاته لدى الإتحاد الإفريقي وبالتالي تكون الأزمة قد أنتهت، وجاء لي مندوب من نادي الزمالك يدعي محمد بدر وأبلغته بضرورة تواجد تفويض رسمي من النادي حتى يتمكن من إستلام المديونية وتمت بالفعل وتم قيد كاسونجو"

عمرو الدرديري عبر كلوب هاوس" الزمالك يحصل على كافة حقوقه ونعيش دور المظلومين"

وعبر الدرديري في حديث عبر تطبيق "كلوب هاوس" عن حصول الزمالك على حقوقه قائلا"هناك كلام لا نريد الإفصاح به رسميا، وهو حصول نادي الزمالك على كافة حقوقه، وأنه لا صحة لم يتداوله البعض، بأن فريق الزمالك تعرض لظلم كبير خلال الفترة السابقه، والحقيقة أننا نحصل على كل حقوقنا، ونأتي في النهاية ونعيش دور المظلومين".

وتابع الدرديري حديثه على تطبيق "كلوب هاوس" مع مجموعة من جماهير الزمالك قائلا" نحن لا نرغب في الإعلان على حصول الزمالك على حقوقه، ولكننا نرغب في أن نوهم الجميع بأننا مظلومين، لكي نحصل على مزيد من التسهيلات، ولكن ما أريد أن أقوله لجماهير الزمالك أننا لا نفرط في أي حق لنادي الزمالك، ولا نتهاون في ذلك".

ميدو «يفضح» فاروق جعفر عبر كلوب هاوس:«مين قالك عاوزين مصلحة الزمالك»

وقال ميدو خلال حديثه عبر أحد المنصات الإلكترونية: " تحدثت مع فاروق جعفر ، عن مصلحة الزمالك خلال الفترة وضرورة الوقوف بجانب النادي في اللحظات القادمة، لأنه حتى لو فاز الأهلي في جميع المباريات سيتخطى الأبيض بثلاث نقاط فقط".

وتابع ميدو: " الأمر الذي يدعو لضرورة التعاون والتوحد خلف مصلحة الزمالك لكنه فأجئني بإجابته".

وكشف ميدو أن فاروق جعفر قال له : " ومين قالك أننا عاوزين مصلحة الزمالك" الأمر الذي أصابني بالدهشة وتعجبت كثيرا من حديثه. لكنه تابع حديثه : " أنا بقولك مين قالك أننا عاوزين الزمالك يقف على رجله".

عبدالله جمعة وكلوب هاوس

وارتبط عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإنشغاله الدائم عبر تطبيق كلوب هاوس، الأمر الذي أثار غضب جماهير الفارس الأبيض خاصة بعد تسريب محادثات له عبر التطبيق.

وشهد النادي الأهلي وجود حالة مماثلة أيضا داخل جدران القلعة الحمراء ، حيث سبق وظهر صلاح محسن منذ فترة عبر التطبيق في أوقات متأخرة ، قبل أن يثور عليه جماهير القلعة الحمراء.