الأمم المتحدة تشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لمصر

جدة - نرمين السيد - أشادت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمشاركة مصر، المجتمع الدولى فى تقريرها الطوعى الثالث بخطوات نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى يهدف إلى إرساء الأسس لاقتصاد أكثر مرونة ومجتمع قادر على تحمل الصدمات غير المتوقعة مثل جائحة كورونا، كما أشاد الحضور بالتجربة المصرية فى توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.





جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم، حول مشاركة الوزارة ممثلة فى وحدة التنمية المستدامة، فى ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة للدول التى قامت بتقديم التقارير الوطنية الطوعية لعام 2021، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية النهائية التى تقوم بها مصر لتقديم تقريرها الطوعى الوطنى الثالث فى المنتدى السياسى رفيع المستوى فى يوليو 2021.

وقدمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لمحة عامة عن برنامج المنتدى السياسى رفيع المستوى وترتيبات تقديم العروض التقديمية للتقارير الوطنية الطوعية خلال المنتدى، كما تمت الإشارة إلى المنصة الإلكترونية لعرض إجراءات ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG Acceleration Actions) وكيفية تقديم الدول لمبادراتها التى تم إدراجها على تلك المنصة خلال عروض المراجعة الوطنية الطوعية.

وفى ذات السياق تمت الإشادة بما قدمته مصر من مبادرات تم إدراجها على المنصة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، وجهود الدولة والإجراءات المتخذة لتطوير المناطق العشوائية بهدف تأمين السكن الآمن للجميع.

وأشار ممثلو وحدة التنمية المستدامة، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستمثل مصر فى عرض التقرير الطوعى الوطنى الثالث فى 12 يوليو القادم بالمنتدى السياسى رفيع المستوى، بالإضافة إلى تنظيم حدث جانبى على هامش المنتدى حول "كيفية إسهام عملية توطين أهداف التنمية المستدامة فى عدم ترك أحد خلف الركب" والمزمع عقده يوم الخميس 8 يوليو 2021.

وركزت ورشة العمل على توضيح التوقعات العامة من عروض التقارير الوطنية الطوعية فى المنتدى السياسى رفيع المستوى 2021، بما فى ذلك محتوى العروض التقديمية وكيفية استخدام العناصر المرئية والوسائل الداعمة الأخرى، والشكل والمتطلبات الفنية لعروض البث المباشر خلال المنتدى، وما هى الإجراءات اللازمة لإرسال العروض التقديمية.

بالإضافة إلى الإرشادات حول السيناريوهات الخاصة بالعروض التى سيتم إعدادها جنبًا إلى جنب مع جهات تنسيق المراجعة الوطنية الطوعية لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وترتيب العروض التقديمية، واستخدام العناصر المرئية.

نظم ورشة العمل الافتراضية إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) بهدف مناقشة الإجراءات والتحضيرات النهائية التى تقوم بها كل دولة لعرض تقريرها الطوعى الوطنى بالمنتدى السياسى رفيع المستوى لهذا العام.

جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت بإرسال تقريرها الطوعى الوطنى الثالث فى الموعد المحدد الموافق 11 يونيو الجارى إلى الأمم المتحدة.

وشارك فى الورشة شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، و أية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، ولورين حبيب، محلل سياسات أول بالوحدة، عالية خالد، محلل سياسات بالوحدة، و ندى يعقوب، باحث اقتصادى بالوحدة.