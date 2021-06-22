عاجل.. الصحة: إصابة 40 مواطناً فى حادث قطار الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزى، وشرق المدينة).

وأوضح أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كل سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.