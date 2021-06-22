محمد سعفان: تعيين 2642 شابا بينهم 38 من ذوى الهمم بالجيزة

وأوضح سعفان، بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم استخراج 777 شهادة قياس مستوى المهارة و804 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر مايو الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش 121 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ100 منشأة أخرى.
أما عن مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 265 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 138 محضرًا عماليًا، وبحث 40 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 92 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع 9 منح زواج بـ27 ألف جنيه، و32 منحة مولود بإجمالى 64 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ5 عمال بمبلغ 810 جنيهات، وعمل 8 عمليات جراحية بـ22 ألفًا جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 149 ألفًا و810 جنيهات لـ68 عاملاً، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 12248 عاملاً مسجلين بالإدارة بإجمالى 6 ملايين و124 ألف جنيه.
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 13 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 8 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، تلقت المديرية 916 شكوى عمالية "فصل – مطالب"، وتم تسوية 32 شكوى منها وديًا، وإحالة 170 شكوى للمحكمة العمالية، و432 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 281 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .
وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تنفيذ 4 دورات تدريبية لـ43 متدربًا، على مهنة إصلاح الأجهزة المنزلية، ومهنة التبريد والتكييف ومهنة التفصيل والحياكة، ومهنة الوميتال بمركزى التدريب المهنى ببولاق الدكرور، ومنشأة البكرى وبدر.
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