إدراج مشروعات حياة كريمة بسوهاج ضمن خطة التفتيش العمالى للعام المالى الجديد

جدة - نرمين السيد - كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بإدراج مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن خطط التفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية، فى العام المالى 2021 / 2022، بالقرى الأكثر احتياجاً والتى حددتها المبادرة فى محافظات الجمهورية.





ووجه الوزير، مديريات بحصر العمالة غير المنتظمة فى تلك المشروعات، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة السمجلة بتلك المديريات، مع تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين فى المحافظات، وتكثيف التفتيش على الشركات ذات الكثافة العمالية، وضمان تطبيق نسبة الـ 5 % من عمالها من ذوى الهمم والعزيمة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المخالفة منها طبقاً للقانون.

وفى هذا الإطار قام هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، بعقد اجتماع مع مديرى مكاتب التفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية، بحضور مديرى الإدارات، ومديرى مناطق القوى العاملة بالمحافظة، وذلك لبحث إدراج مشروعات المبادرة الرئاسية بسوهاج والتى تعمل فى 7 مراكز إدارية وهى: دار السلام، والبلينا، وجرجا، والمنشاة، وساقلته، والمراغة، وطما، وتشمل 181 قرية رئيسية بخلاف القرى والنجوع التابعة ضمن خطط التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية.

وقد أسفر الاجتماع على خطة العمل والتى تبدأ من أول يوليو 2021 وتشمل: إدراج مشروعات المبادرة فى كافة القطاعات سواء المياه والصرف الصحى، والكهرباء، والصحة، والأبنية التعليمية، والاتصالات ، ومراكز الشباب، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات، باعتبارها لها الأولوية مع تكثيف الندوات والزيارات الميدانية.

كما تم تكليف إدارة العمالة غير المنتظمة بالاستمرار فى عملية حصر العمالة فى تلك المشروعات، على أرض الواقع، لضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة فى لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بالاشتراك مع مكاتب التشغيل والسلامة والصحة المهنية.

وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية مديرى إدارات التدريب المهنى، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، وشؤون المناطق، ورعاية القوى العاملة، تلتزم بوضع تقرير شهرى مفصل شامل لكافة البيانات، بما تم تقديمه من خدمات متعددة داخل قرى ومراكز حياة كريمة للعرض على وزير القوى العاملة.