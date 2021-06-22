لجنة من القوى العاملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.





وفى نفس الإطار شكلت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مبنى المصالح الحكومية ومبانى ومنشآت جامعة الوادى الجديد لـ3 شركات بالوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها المديرية لتلك الفئة. وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أنه تم تسليم العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وثائق التأمين على الحياة، والتى استخرجتها الوزارة لتلك الفئة، لتأمينها ضد حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه. وقال مدير المديرية، إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التى يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسو تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل فى باقى الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

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