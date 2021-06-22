التأمين الصحى الشامل: المشتركون يختارون أماكن علاجهم

جدة - نرمين السيد - أكد حسام صادق، المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحى الشامل يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.





جاء ذلك خلال حضوره حوارا مجتمعيا بديوان عام محافظة الأقصر برعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم.

ووجه صادق رسالة لأهالى الأقصر بأن: "هناك طفرة غير مسبوقة فى تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية منذ انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، التى تنطلق رسميًا أول يوليو المقبل، لتقدم أكثر من 2.500 خدمة طبية للمنتفعين عبر 7 مستشفيات و59 مركزًا ويمكن للمشتركين اختيار أماكن تلقى علاجهم على حريتهم وفق القواعد والإجراءات المقررة".

وأوضح أن "التأمين الصحى الشامل" نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حرصًا على صحة المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين، فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال إن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص، حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة "الرعاية الصحية"، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.

وأعرب حسام صادق، المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لدعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحى الشامل وسعيه الجاد نحو تذليل أى عقبات، على نحو يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.