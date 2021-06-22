وفد حماة الوطن يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث قطار حلوان

جدة - نرمين السيد - توجه وفد من حزب حماة الوطن بقيادة اللواء إيهاب هلال، أمين عام القاهرة، والنائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من كوادر أمانة القاهرة، بزيارة لموقع حادث قطار كفر العلو، والذى وقع أمس، نتيجة اصطدام قطار بضائع بسيارتين ميكروباص، ما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 6.





وزار الوفد موقع الحادث، كما التقى أهالى المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم كافة أنواع الدعم المعنوى والخدمى وكذلك المتابعة مع المسئولين.

والتقى اللواء إيهاب هلال، مع القيادات الأمنية المتواجدة بموقع الحادث، وكذلك أجهزة التنمية المحلية، حيث أشاد بسرعة تحرك القيادات الأمنية، وأجهزة التنمية المحلية فى إزالة حطام الحادث فى وقت قياسى.

وقد توجة وفد حماة الوطن إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها، وهى مستشفى حلوان العام، ومستشفى النصر بحلوان، ومستشفى البنك الأهلى، لمتابعة الحالة الصحية لهم، والتأكد من تلقى الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة.

وأكد مؤمن التونى، المدير الإدارى لمستشفى البنك الأهلى، أنه تم استقبال جميع المصابين بحادث قطار كفر العلو، ونقلهم جميعا إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج، لافتًا إلى أن هناك 3 حالات يمكن تعافيها تماما خلال يوم، و3 حالات أخرى قد تحتاج إلى بعض الرعاية الصحية لفترة طويلة.

وأكد النائب هشام سويلم، أن تضافر جهود أجهزة الدولة ساهمت فى حل معظم المشكلات فى وقت قياسى، سواء فى رفع حطام الحادث، أو سرعة الاستجابة فى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج، مشيدا بالمستوى الطبى المميز المتواجد بالمستشفيات الحكومية التى قام بالمرور عليها إبان وقوع الحادث.