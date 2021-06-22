صور.. البابا تواضروس يلتقى أعضاء مبادرة التضامن للدمج

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من أبناء الوطن المتميزين علميًّا وأخلاقيًّا من دور الأيتام والأطفال بلا مأوى، دعمًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مبادرة التواصل والدمج المجتمعى من أجل كسب السلوكيات الإيجابية لجعلهم أفرادًا نافعين ومسؤولين فى المجتمع.





وأكد قداسة البابا، أثناء كلمته فى لقائه بالأطفال أن أغلى شىء عندنا - نحن المصريين - هى وحدتنا الوطنية، مضيفًا: "لكى نصبح مواطنين صالحين فى مجتمعنا يجب علينا أن نحيا بحب الله، وحب الوطن، وحب الدراسة والعمل، وحب أى انسان أيًّا كان نوعه لأن كل إنسان هو خليقة الله، وحب الطبيعة". والتقط قداسته فى نهاية اللقاء صورة تذكارية مع الأطفال وقدم لهم هدية هى أيقونة العائله المقدسة، ثم قاموا بزيارة الكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية الملاصقة لها.

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