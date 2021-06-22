صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث قطار محطة مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد الشريف، بحسب بيان للمحافظة، اليوم الثلاثاء، إن الحادث لم يسفر عن سقوط أى حالات وفاة، فيما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيى جمال حمادة، ورأس التين، لتلقى العلاج.

وأشار محافظ الإسكندرية، فى تصريحات صحفية، أن حالات المصابين مطمئنة وخفيفية، مشيرا إلى أنها ما بين كدمات وسحجات و3 حالات كسور.

وشهدت الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حادث اصطدام الجرار رقم 3219 الموجود بنهاية الرصيف رقم 8 مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149، مما أدى لحدوث خسائر فى العربة ووقوع عدد من المصابين.