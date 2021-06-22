القوى العاملة تنفي قيامها بتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف معاش لها

حذرت وزارة القوي العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .
ونفت الوزارة قيامها بالاتصال التليفوني بالمواطنين لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة ، أو لاستقصاء بيانات المواطنين .
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المكالمات الوهمية وعدم إعطاء أي بيانات لاى مصدر غير معلوم ومصرح له بجمعها ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.
وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .
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