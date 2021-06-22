إيريني سعيد لــ دوت الخليج: الحفاظ على توفير الدواء لمرضي ضمور العضلات أمن قومي..والسيسي يخفف عن كاهل المواطنين

/636833/إيريني-سعيد-لــ-تحيا-مصر-الحفاظ-على-توفير-الدواء-لمرضي-ضمور-العضلات-أمن-قوميوالسيسي-يخفف-عن-كاهل-المواطنين

أشادت النائبة إيريني سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بتسجيل اول دواء مصري لعلاج مرضي ضمور العضلات، بهيئة الدواء المصرية ، مؤكدة أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدواء لعلاج مرضي ضمور العضلات، يؤكد حرص الرئيس على الاهتمام بهولاء المرضي والتخفيف عن معانتهم ، إضافة إلى متابعته لم يشغل افكار المواطن فى الشارع المصري، خاصة بعد تزايد عدد حالات المرضي وعدم قدرتهم المادية على شراء الدواء.

دوت الخليج يرصد تعقيب النائبة إيريني سعيد على تسجيل أول دواء مصري لعلاج مرضي ضمور العضلات

الأدوات الرقابية

وأشارت النائبة إيريني سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن النواب لم يتوانو عن استخدام أدواتهم الرقابية فى مساعدة مرضى ضمور العضلات، مشيرة إلى تقدمهم بعدد من طلبات الإحاطة، موجهة لوزيرة الصحة وهيئة التأمين الصحي ، والجهات المعنية بالوزارة، لتوفير علاج لمرضي ضمور العضلات خاصة غير القادرين، للتخفيف من معانتهم .

مرضي ضمور العضلات

وثمنت النائبة إيريني سعيد ، عضو مجلس النواب، تدخل الرئيس السيسي فى الوقت المناسب للتخفيف من مشقة وعناء مرضى ضمور العضلات وأسرهم، مؤكدة ان الادوية تعد أمن قومي يهدف توفيره للحفاظ على صحة المواطنين والتخفيف عن الطبقات المتوسطة والطبقات غير القادرة على توفير العلاج .