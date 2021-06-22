/636835/أيمن-أبو-العلا--تصنيع-علاج-مرضي-ضمور-العضلات-سيعيد-مصر-للخريطة-الدولية

ثمن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بخطوة تسجيل أول علاج بالسوق المصري لتصنيع دواء لمرضي ضمور العضلات،موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما يتدخل لنصرة المواطنين والتخفيف من معانتهم ، ومشقة المرض خاصة مع ارتفاع اسعار علاج مرضي ضمور العضلات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أيمن أبو العلا على تصنيع أول دواء مصري لعلاج مرضي ضمور العضلات مرضي ضمور العضلات وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن خطوة تصنيع علاج لمرضي ضمور العضلات بالسوق المصري بالتعاون مع هيئة الدواء المصري، ستعيد مصر للخريطة الدولية فى تصنيع الدواء حيث كانت نسبة الاستهلاك المحلي من المنتجات الادوية المصرية 70% وانخفضت إلي 13 %، مثمنة الخطوة كإنجاز يعيد سمعة مصر دوائيا على المستوي الدولي .

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