/636837/ترحيل-فتاة-التيك-توك-حنين-حسام-إلى-سجن--القناطر

بعد القبض عليها، رحلّت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء ، حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك» إلى سجن القناطر لتنفيذ حكم حبسها 10 سنوات بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيعها نموذج الحبس من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية ترحيل فتاة التيك توك إلى سجن القناطر

ونجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على حنين حسام «فتاة التيك توك» تنفيذا للحكم التي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيها، وذلك بعد ظهورها في فيديو جديد خلال الساعات الماضية، وتم ضبط حنين بأحد مناطق القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه.

فيديو على التواصل الإجتماعي

وظهرت حنين حسام، في فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صباح اليوم، وهي تبكي وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الإتجار بالبشر، وهي القضية التي تواجه فيها اتهامات باستغلال قاصرات للعمل كمذيعات في أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجتهن للمال.

جدير بالذكر قال مصدر أمني، لم يذكر اسمه في تصريحات لـ«دوت الخليج »، أنَّه لا يوجد في المحاكم ما يسمى بـ «إيقاف منع حبس»، وهو المصطلح الذي ذكرته «حنين» فتاة التيك توك في الفيديو الذي ظهرت به، وتظهر في يدها «كانيولا» لتلقي العلاج.