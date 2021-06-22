/636840/عضو-مجلس-الزمالك-يكشف-عن-مفاجأة-سارة-لتجديد- أشرف بن-شرقي

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن هناك أخبار سعيدة تنتظر جماهير القلعة البيضاء خلال الأوقات المقبلة، خاصة فيما يخص التجديد لأشرف بن شرقي خلال المرحلة المقبلة، ويرصد دوت الخليج أهم التصريحات.

وقال حسام المندوه عبر تصريحات تلفزيوينة: " مسئوليتنا هي الحفاظ على قوام ، وهناك أمور جيدة للغاية ستسعد الجماهير في مسألة التجديد للاعبين، وبالتأكيد التركيز ووالأولوية للاعبين الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء مع القلعة البيضاء.

وتابع المندوه: قريبا ستكون هناك أخبار جيدة عن تجديد بن شرقي للزمالك, وأشرف بن شرقي موجود على طاولة التجديد ونتابع الملف بإستمرار".

عضو مجلس الزمالك يكشف عن مفاجأة سارة للتجديد لـ بن شرقي

وأضاف : هناك سباق جماهيري كبير على دعم النادي الأبيض منذ بداية فتح حساب للتبرع للزمالك، وهناك مبالغ بالملايين ومبالغ بمئات الآلاف وأقل من ذلك".

وواصل :" الكل يتسابق في حب الزمالك وهذا يظهر عبر السوشيال ميديا، ولابد من ظهور بالقوة وحب الجماهير حتى نتخطى تلك المرحلة".

واستكمل: " نادي الزمالك أسم وكيان كبير ولا يتعرض للظلم بلا شط ولن نسمح بأن يتعرض للظلم، والمشاكل المادية في طريقها للحل وهناك أفكار مهمة ستظهر في وقت قريب".

واختتم: " المستحقات الكاملة لباتريس كارتيرون لم نقوم بصرفها كاملة، ولكن هناك ثقة من كل الأجهزة الفنية بالنادي في مجلس إدارة القلعة البيضاء".

الزمالك يواجه المقاصة

ويخوض الزمالك مواجهة هامة أمام مصر المقاصة في إطار مواجهات دور الـ 8 من كأس مصر ، في المواجهة التي تقام على ملعب ستاد السويس الجديد بعد أن صعد الفارس الأبيض على حساب الإسماعيلي، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة.

ومن المقرر أن تكون الساعة السابعة مساء وقناة أون تايم سبورت هو موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة في المواجهة التي تقام ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

حكام الزمالك والمقاصة بالكأس

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.