نقل النواب : نتابع حادثي قطار إسكندرية وحلوان..واللجنة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب الحادث

/636841/نقل-النواب--نتابع-حادثي-قطار-إسكندرية-وحلوانواللجنة-تنتظر-التقارير-الفنية-لمعرفة-أسباب-الحادث

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الفريق كامل لوزير، وزير النقل والمواصلات لمتابعة، حادث تصادم قطار محطة مصر بالإسكندرية، وحادث قطار كفر العلو بحلوان ، الذي وقع خلال 24 ساعة الماضية للوقوف على تفاصيل الحادث.

دوت الخليج يرصد تعليق نقل النواب بشأن حادث قطاري اسكندرية وحلوان

تحقيقات النيابة

وأضاف النائب علاء عابد ،رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم ، أن اللجنة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب الحادث ، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع عاجل لبحث حادث القطارين مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك .

جهود أجهزة الدولة

وأكد النائب علاء عابد ، أن اللجنة تابعت جهود أجهزة الدولة التى ساهمت فى حل معظم المشاكل بوقت قياسى سواء فى رفع حطام الحادث او سرعة الاستجابة فى نقل المصابين إلى المستشفيات ، وسرعة تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية فى إزالة حطام الحادث فى وقت قياسى.

هذا وكانت وزارة الصحة والسكان،أعلنت مساء أمس الإثنين، عن وفاة ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

أكد الدكتور خالد مجاهد،مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية ، على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.