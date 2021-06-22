/636842/قضايا-هزت-الشارع-المصري--أبرزها--ترحيل-حنين-حسام-إلى-سجن-القناطر

شهدت المحروسة اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، حوادث وقضايا هزت الشارع المصري، ومن أبرزها " ترحيل فتاة التيك توك و السكة الحديد تُحيل سائق قطار الاسكندرية وآخرين إلى النيابة العامةومصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بطريق سوهاج و كواليس صفع أستاذ لطالبة بكلية الآداب جامعة بنى سويف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية قضايا وحوادث هزت الشارع المصري

ترحيل فتاة التيك توك حنين حسام إلى سجن القناطر

بعد القبض عليها، رحلّت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء ، حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك» إلى سجن القناطر لتنفيذ حكم حبسها 10 سنوات بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيعها نموذج الحبس من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية.

مصدر أمني

كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن مباحث الأداب بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، هي التي قامت بالقبض على فتاة التيك توك حنين حسام بعد الحكم عليها غايبا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه؛ بتهمة الاتجار في البشر.

السكة الحديد تُحيل سائق قطار الاسكندرية وآخرين إلى النيابة العامة

أعلنت السكة الحديد وقف كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل عن العمل احتياطيا للتحقيق معهم في حادث قطار الإسكندرية. وأعلنت الهيئة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

هيئة السكك الحديدية

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بطريق سوهاج

شهدت قرية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق، أسفر عنه وفاة طالب وإصابة 4 جميعهم طلاب من مستقلى السيارة، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير.

كواليس صفع أستاذ لطالبة بكلية الآداب جامعة بنى سويف

خلال الساعات الماضية .. أثارت واقعة صفع رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، طالبة بالفرقة الثانية في قسم الفلسفة على وجهها ردود فعل كبير، خاصة بعد أن تم إيقاف رئيس القسم عن العمل من جانب رئيس الجامعة لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات معه.