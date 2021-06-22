تصنيع أول دواء لعلاج مرضي ضمور العضلات فى مصر..نواب لـ دوت الخليج : إنجاز جديد للرئيس السيسي يعيد سمعة مصر دوائيا على المستوي الدولي

/636839/تصنيع-أول-دواء-لعلاج-مرضي-ضمور-العضلات-فى-مصرنواب-لـ-تحيا-مصر--إنجاز-جديد-للرئيس-السيسي-يعيد-سمعة-مصر-دوائيا-على-المستوي-الدولي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسجيل أول دواء مصري لعلاج مرضي ضمور العضلات، بالتعاون مع هيئة الدواء المصري، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين، من عناء ومشقة مرض ضمور العضلات، خاصة مع ارتفاع سعره، مما يصعب على المرضي الحصول على الدواء لعدم توافر الامكانات المادية لذلك.

ورصد موقع دوت الخليج ، ما ذكره عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن خطوة تسجيل أول دواء فى السوق المصري، لعلاج مرضي ضمور العضلات، نستعرضها فى التقرير التالي :

أيمن أبو العلا: تصنيع دواء لمرضي ضمور العضلات يعيد لمصر سمعتها دوائيا

ثمن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بخطوة تسجيل أول علاج بالسوق المصري لتصنيع دواء لمرضي ضمور العضلات،موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما يتدخل لنصرة المواطنين والتخفيف من معانتهم ، ومشقة المرض خاصة مع ارتفاع اسعار علاج مرضي ضمور العضلات.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، فى حديثه لموقع دوت الخليج أن خطوة تصنيع علاج لمرضي ضمور العضلات بالسوق المصري بالتعاون مع هيئة الدواء المصري، ستعيد مصر للخريطة الدولية فى تصنيع الدواء حيث كانت نسبة الاستهلاك المحلي من المنتجات الادوية المصرية 70% وانخفضت إلي 13 %، مثمنة الخطوة كإنجاز يعيد سمعة مصر دوائيا على المستوي الدولي .

إيريني سعيد :الحفاظ على توفير الدواء للمرضي أمن قومي

أشادت النائبة إيريني سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بتسجيل اول دواء مصري لعلاج مرضي ضمور العضلات، بهيئة الدواء المصرية ، مؤكدة أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدواء لعلاج مرضي ضمور العضلات، يؤكد حرص الرئيس على الاهتمام بهولاء المرضي والتخفيف عن معانتهم ، إضافة إلى متابعته لم يشغل افكار المواطن فى الشارع المصري، خاصة بعد تزايد عدد حالات المرضي وعدم قدرتهم المادية على شراء الدواء.

الادوات الرقابية

وأشارت النائبة إيريني سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إلى أن النواب لم يتوانو عن استخدام أدواتهم الرقابية فى مساعدة مرضى ضمور العضلات، مشيرة إلى تقدمهم بعدد من طلبات الإحاطة، موجهة لوزيرة الصحة وهيئة التأمين الصحي ، والجهات المعنية بالوزارة، لتوفير علاج لمرضي ضمور العضلات خاصة غير القادرين، للتخفيف من معاناة المرضي واسرهم، مؤكدة ان الادوية تعد أمن قومي يهدف توفيره للحفاظ على صحة المواطنين والتخفيف عن الطبقات المتوسطة والطبقات غير القادرة على توفير العلاج .

هناء سرور :توفير علاج لمرضي ضمور العضلات بالسوق المصرى خطوة ممتازة وإنجاز كبير

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالنواب، أن تسجيل أول دواء للمواطنين مصابى مرضى ضمور العضلات، وتوفيره بسوق الدواء المصرى خطوة ممتازة وإنجاز كبير، وله آثار إيجابية قوية في علاج هؤلاء المرضى، الذين يعانون أشد المعاناة، مؤكداً أن هذا القرار جاء في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،واهتمامه بالمواطنين مصابى ضمور العضلات،وتوفير العلاج اللازم لهم وتخفيف معاناتهم والاستجابة لمطلبهم.

أحمد منهى يتقدم بطلب احاطة بشأن تطبيق نموذج أليات تصنيع مدينة الدواء فى الشركات الوطنية

فى سياق آخر تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطبيق نموذج أليات تصنيع مدينة الدواء المصرية Gypto pharma"على باقي الشركات الوطنية العاملة بمجال صناعة الدواء .

وأشار النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة “Gypto pharma” تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الأدوية، ويتوافر فيها أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التي لا تعتمد على التدخل البشري، لاسيما أنها مجهزة بكاميرات لفرز أي نوع من الأقراص المخالفة، ما يجعل إنتاج الأدوية على أعلى درجات الجودة؛ كما تقوم أجهزة المدينة بأعمال التنظيف الذاتي الإلكتروني لنفسها، الأمر الذي يساهم في استمرار عملية الإنتاج من دون توقف.