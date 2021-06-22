/636843/رسميا-الكاف-يعلن-مواعيد-الموسم-الجديد-و-يزف-مفاجأة-سارة-للأندية-المصرية
اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مرحلة المجموعات سوف تبدأ في فبراير 2022 ، على أن يكون العاشر من سبتمبر الحالي موعدا للمواجهات التمهيدية.
وكشف الاتحاد الإفريقي في بيانه الرسمي تمديد العمل بقاعدة التبديلات الخمسة للموسم 2021/2022 وعلى هذا فإنه سيتم السماح لكل ناد بتسجيل 40 لاعبًا بدلا من 30 كالمعتاد.
رسميا.. الكاف يعلن مواعيد الموسم الجديد.. و يزف مفاجأة سارة للأندية المصرية
وسيتواجد دكة البدلاء 9 لاعبين بدلا من 7 وهو الرقم الاعتيادي في الأمور الطبيعية ، وكذلك تم تمديد تسجيل اللاعبين في قاعدة التسجيل CAF CMS إلى 15 أغسطس 2021 الأمر الذي يسهل من تسجيل اللاعبين للفرق التي تنتهتي دورياتها بشكل متأخر.
مواعيد الموسم الجديد للبطولات الإفريقية
ومن المقرر أن يكون جدول البطولات الجديدة كالتالي:
الدور التمهيدي الأول (ذهاب / إياب) ايام 10-12 سبتمبر / 17-19 سبتمبر 2021
الدور التمهيدي الثاني (ذهاب / إياب) ايام 15-17 أكتوبر / 22-24 أكتوبر 2021
كأس الكونفيدرالية ، الدور التمهيدي الثاني الاضافي (ذهاب / إياب) ايام 26-28 نوفمبر ، 3-5 ديسمبر 2021
جدول بطولات الكاف للموسم الجديد
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات الجولة الأولى : ايام 11-13 فبراير 2022
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات الجولة الثانية : ايام 18-20 فبراير 2022
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات الجولة الثالثة : ايام 25-27 فبراير 2022
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات الجولة الرابعة : ايام 11-13 مارس 2022
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات الجولة الخامسة : ايام 18 -20 مارس 2022
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات الجولة السادسة : ايام 1-3 أبريل 2022
قرارات جديدة من الكاف
ومن المقرر أن تنطلق ربع النهائي (ذهاب / إياب) ايام 15-17 أبريل 2022 / 22-24 أبريل 2022
ومن المقرر أن تنطلق نصف النهائي (ذهاب / إياب) ايام 6-8 مايو 2022 / 13-15 مايو 2022
ومن المقرر أن تنطلق النهائي: سيتم تحديده لاحقاً في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022
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