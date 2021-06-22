مي عمر تستعرض جمالها بفستان أحمر ناري «صور»

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خطفت الفنانة مي عمر، أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة كلاسيكية، شبهتها بنجوم هوليوود، وعكست ملامحها الجذابة التي طالما تميزت بها، وبابتسامة مشرقة استقبلت شروق يوم جديد.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات الفنانة مي عمر التي أثارت بها جدلًا بين رواد السوشيال ميديا.

مي عمر تتألق في أحدث إطلالتها

نشرت عمر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت من خلالها بفستان أحمر أبرز رشاقتها وزينته بمجموعة من المجوهرات البراقة، كل هذا جاء مناسبًا مع شعرها الأسود المنسدل.

وبمجرد طرحها للصور انهالت العديد من التعليقات من نجوم ونجمات الوسط الفني الذين تغزلوا في جمالها، وكان من أبرزهم الفنانة ريم سامي أخت زوجها محمد سامي، والممثلة ومقدمة البرامج هيدي كرم اللتان وصفاها بالرائعة الخلابة.

مي عمر تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

هذا وقد أعلنت الممثلة مي عمر حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجهت الشكر للدولة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام: "خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامه الذهبيه في دوله الإمارات العربيه المتحدة و شكر خاص لهيئة الثقافه و الفنون بدبي علي دعمها الدائم للفنانين و المبدعين .حفظ الله دوله الإمارات حكومة وشعبا".

آخر أعمال مي عمر الفنية

ويذكر أن الفنانة مي عمر شاركت في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، ريم سامي، محمد جمعة، أحلام الجريتلي، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، نجلاء بدر، أحمد داش وعماد زيادة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.