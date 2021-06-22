/636846/برومو-البعض-لا-يذهب-للمأذون-مرتين-يحصد-600-ألف-مشاهدة-في-ساعات

طرحت أوسكار الشركة المنتجة لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز البرومو الرسمي للعمل منذ ساعات قليلة ترويجًا لعرضه في السينمات في 7 يونيو المقبل وذلك بعد العديد من التأجيلات بسبب انتشار ڤيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يكشف حصد البرومو التشويقي لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين على مشاهدات عاليه خلال ساعات قليلة من عرضه فضلًا عن تفاصيل الإعلان

وحقق برومو البعض لا يذهب للمأذون مرتين مشاهدات عالية خلال ساعات من طرحه مساء أمس الإثنين، لتصل مشاهداته حتى الآن إلى 600 ألف مشاهدة على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بل لاقي تفاعل كبير من الجمهور وتعليقات عن احتمالية نجاحه بدرجة كبيرة.

تفاصيل برومو البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ظهر كريم عبد العزيز في الإعلان متنكرا في شخصيتين، الأولى ظهرت من قبل في الدعاية والثانية بشارب طويل ولحية بلون بني فاتح، وأبرز الإعلان الدعائي أن كريم عبد العزيز سيواجه أزمات في طلاقه من زوجته دينا الشربيني مما يجعله يقطع عقد زواجهما أمام الجميع على الهواء مباشرة، ويحدث خلل في تسجيل عقود الزواج في كل البلاد، فيصبح الجميع مطلقون.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.

ويناقش الفيلم القضايا الإجتماعية المتعلقة بالزواج في إطار كوميدي من خلال شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق من خلال التنكر.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

وكانت آخر أعمال كريم عبد العزيز السينماىية فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حقق مايقرب من 104 ملايين جنيه فى شباك التذاكر، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته هند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد، على الجانب الآخر ظهر كريم عبدالعزيز في مسلسل الاختيار2 مع الفنان أحمد مكي في رمضان الماضي.