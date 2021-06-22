الدكتور محمد لطفى رئيسا للجامعة البريطانية اعتبارا من سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - وتمتدُ خبرة الدكتور لطفى لما يقرب من الثلاثين عاما، فى التعليم العالى، ويشغل حاليا منصب المبعوث السامى لجامعة كوفنترى، وقد شغل أيضا منصب رئيس جامعة المعرفة الدولية، ونائب الرئيس الأسبق لجامعة كارديف متروبوليتان للشؤون الدولية.

وقد أكدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، أن اختيار الدكتور محمد لطفى جاء بإجماع أعضاء مجلس الأمناء، معبرةً عن سعادتها بانضمام الدكتور لطفى لأسرة الجامعة البريطانية فى مصر، خلال فترة مليئة بالتحديات والصعوبات والتغيرات، لتحقيق المزيد من النجاحات للجامعة، كواحدة من أهم الجامعات فى مصر والمنطقة العربية.

وتطمح الجامعة البريطانية فى مصر تحت قيادة الدكتور لطفى، لتحقيق المزيد من الإنجازات، والتغلب على التحديات، مع شخصية أكاديمية فذة، تسعى لإكساب خبرات ومكتسبات جديدة، لطلاب وموظفى هذا الصرح العظيم.

وقال الدكتور ليزلى كروكسفورد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه سعيد بانضمام الدكتور لطفى لأسرة الجامعة، متطلعين لقيادته وخبراته، التى تأتى مؤكدةً على القيم البريطانية فى جودة التعليم والتميز الأكاديمى والبحث والتطوير المنهجى والطلابى، تأكيداً لوصف ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز، للجامعة البريطانية فى مصر "بأنها الأفضل" وذلك كله تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، وحرص الجامعة على جودة التعليم، والذى يتسق مع خبرات الدكتور لطفى الدولية والمحلية.

وأشاد الدكتور يحيى بهى الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والدراسات العليا بالدكتور لطفى قائلا: "هذه التجربة الفريدة تنبع من خبرة الدكتور لطفى على الصعيدين المحلى والدولى، فى الوقت الذى تتمتع فيه الجامعة البريطانية فى مصر بمكانة مرموقة، وسط نظيراتها من الجامعات، متصدرةً المشهد فى المنطقة العربية كجامعة رائدة، ونتطلع مع الدكتور لطفى للمزيد من التقدم والازدهار".

ولد الأستاذ الدكتور محمد لطفى بمحافظة الإسكندرية، وحصل على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية ودرجة الماجستير فى نظم المعلومات من جامعة الإسكندرية، بالإضافة لأبحاثه فى النظم الفكرية فى جامعة برجن بالنرويج ، قبل أن ينهيها بالدكتوراة من جامعة سندرلاند ببريطانيا، وقد كان ولعه بالتطوير سببا رئيسيا قاده لأبحاثه فى مجال تصميم ومحاكاة وتطوير ديناميكيات النظم الاجتماعية.

ويعد الدكتور لطفى، واحدا من أهم أساتذة تدويل التعليم العالى، وتطوير تطبيقات الشركات الإستراتيجية وخدمة المجتمع محليا، بالإضافة إلى استراتيجيات تدويل الجامعات داخليا وخارجيا فى أكثر من 25 دولة بعضها على المستوى الحكومى، وتضمنت هذه الشراكات مع الجامعات، فى الدول المختلفة، تحسين التعاون المؤسسى فى التعليم والتدريس وخدمة المجتمع، بما فى ذلك تطوير برامج لقادة الجامعات، لتطبيق إصلاحات على نظم التعليم العالى، والاستراتيجيات الدولية بجامعاتهم.

وبخبراته الكبيرة، ذائعة الصيت، كأستاذ تدويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، وأستاذ زائر فى التطوير والقيادة بجامعة يورو-آسيا بالصين يتقدم الدكتور لطفى بأكثر من سبق فى مجال التعليم العالى وهو أول مصرى/ بريطانى يشغل منصب عضو مجلس إدارة الماجنا كارتا فى بولونيا الداعمة للقيم والحقوق المجتمعية الأساسية واستقلالية التعليم وهو أيضا عضو فعال فى لجنة - ثينك تانك – العالمية المهتمة بتطوير التعليم والتشجيع على الابتكار والريادة فى الجامعات الصينية.

ويعمل أيضاً الدكتور لطفى فى العديد من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لإصلاح التعليم العالى كمؤسس وعضو مجلس إدارة الشبكة العربية الأوروبية للقيادة فى التعليم العالى ARELEN.

وقال الدكتور لطفى إن الجامعة هى المكان الذى يحثك على التفكيروالتخيل والاستيعاب واكتشاف المجهول وثقافة الاعتراض، كما تعد الجامعة البريطانية فى مصر، صرحا امتزجت فيه الحضارة والأصالة مع ثورة المنهاج الأكاديمى البريطانى، مما سيخلق المناخ الأمثل للتطوير والابتكار وقيادة المستقبل.

وقال: "إننى أتشرف وأفخر بهذه المسؤولية العظيمة"، مؤكدا أن قطاع التعليم العالى من أكثر القطاعات ديناميكية وحيوية على مستوى العالم، فى محاولاته للحاق بالمتطلبات المجتمعية، فى ظل استمرارية الوباء، كظرف استثنائى، ولكننى متفائل للعمل مع طاقم الجامعة البريطانية فى مصر، وأثق فى قدرتهم على تخطى الصعاب، وتحقيق مستقبل أفضل.