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جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة البيىٔة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التى تسعى وزارة البيىٔة لخلقها كنماذج راىٔدة تقدم حلولا للمشكلات البيىٔية وتساعد على تحسين البيىٔة المصرية من منظور اقتصادى واجتماعى يضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوى، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت وزيرة البيىٔة، أن المشروع يأتى ضمن اجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وهما إنشاء البنية التحتية، والدعم المؤسسى والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازى، فبدأنا فى إنشاء البنية التحتية فى 2018 وأيضا العمل على إعداد أول قانون لإدارة المخلفات الذى صدر فى 2020، حيث يعد المشروع نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذى يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عاىٔد اقتصادى وفرص للعمل والاستثمار.
وقالت الوزيرة: "رغم أهمية التعاون مع شركاء التنمية فى استقدام التكنولوجيات المتطورة، لكن منذ اليوم الأول للعمل بهذا المشروع ورغم تعثره قامت الجهات الوطنية كالهيىٔة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى على توطين هذه التكنولوجيا والعمل على نشرها، وتعد تلك التكنولوجيا استكمال لمساهمات وزارة البيىٔة فى مبادرة "حياة كريمة" التى بدأت مع نشر فكر وحدات البيوجاز التى تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لتحويلها لطاقة للأغراض المنزلية وسماد عضوى، ثم يأتى مشروع التغويز اللاهواىٔى كنموذج آخر للتعامل مع المخلفات الزراعية والبلدية لإنتاج سماد وكهرباء، موضحة أن التوسع فى إتاحة التكنولوجيات التى تتناسب مع اختلاف طبيعة المحافظات المصرية يساعد على نجاح التنفيذ والتطبيق".
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع لا يساعد فقط على حل مشكلة محلية لإحدى القرى المصرية ولكن يساعد أيضا على وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، من خلال إيجاد حلول لقطاع للمخلفات الصلبة البلدية الذى يمثل ثالث قطاع متسبب فى غازات الاحتباس الحرارى، مما يقدم رسالة للعالم أن مصر بالتزامن مع تنفيذها لإجراءات التنمية السريعة تراعى الأبعاد البيىٔية وتفى بالتزاماتها الدولية فى اتفاق المناخ.
وتوجهت وزيرة البيىٔة بالشكر لكل من ساهم فى الخروج بهذا المشروع، ومحافظ الفيوم الذى وفى بالعهد وحرص على الانتهاء من المشروع على أكمل وجه، ودعم وزير الكهرباء للمشروع بربط المحطة على شبكة الكهرباء ليكون أول نموذج مصغر لمشروع تحويل المخلفات لطاقة كهربية، بالإضافة إلى مركز سيدارى الشريك الأساسى فى التنفيذ، و شركاء التنمية.
وفى السياق نفسه أشار محافظ الفيوم إلى أن مشروع التغويز اللاهواىٔى نتيجة للتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة البيىٔة ويعد رسالة مهمة للتأكيد على الدور المهم للوزارة فى الحفاظ على البيىٔة، والعمل على إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، خلال الفترة الماضية، لافتاً الى تشغيل مشروع التغويز اللاهواىٔى لتدوير القمامة بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، نتيجة لهذا التعاون البناء، ويعد المشروع مثالاً واضحاً للإرادة وتوظيف التمويل بالشكل الأمثل.
وأضاف محافظ الفيوم أن اختيار الموقع السليم لتنفيذ المشروعات البيىٔية يعد من وساىٔل النجاح، بعد المراجعة مع وزارة البيىٔة، كما تعمل المحافظة لتذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن مشروع التغويز اللاهواىٔى لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهرباىٔية وسماد عضوى، فضلاً عن توفير فرص العمل، ويقوم المشروع على تدوير كافة المخلفات الصلبة والزراعية عدا الحديد والزجاج، لانتاج سماد وطاقة، مشيراً إلى أنه يجرى دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.
وأوضح محافظ الفيوم أن المشروع نموذج إيجابى لكيفية إدارة الدولة لملفاتها من خلال العمل التشاركى بين مؤسساتها من جانب والدول المانحة من جانب آخر، فضلاً عن كونه أحد محاور التنمية بالقطاع البيىٔى، له أهدافه وفواىٔده، ومردوده الاقتصادى، كما قدم المحافظ شكره لوزيرة البيىٔة وسفير الاتحاد الأوروبى وممثلى الجهات المشاركة والحضور.
ومن جانبه، أعرب كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيىٔة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلى ومتطلباته و على مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تعد من المشروعات المميزة التى تنفذ لأول مرة فى مصر وتعتبر مثالاً راىٔعاً للعالم يحتذى به، مُشيداً باهتمام وزيرة البيىٔة بتنفيذ مثل هذه المشروعات كأداة لتشجيع المجتمعات الأخرى على الااتجاه نحو تنفيذ هذه المشروعات.
وأعرب الدكتور عمرو عبد المجيد، ممثل مركز سيدارى أيضا عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المركز ووزارة البيىٔة وكان إحدى ثمارها افتتاح أول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم كجزء من مشروع الاستثمار المستدام فى المخلفات الزراعية والصلبة بالتعاون بين وزارة البيىٔة وسيدارى وتمويل من الاتحاد الأوروبى، حيث كان المركز شريكا أساسيا فى مشروع التغويز اللاهواىٔى بدءا من إجراء الدراسات والتخطيط حتى الإنشاء وانتهاء التنفيذ.
وأضاف أن مركز سيدارى قام بتوعية 3 آلاف رجل وسيدة بأضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها، وتمكين 100 شاب وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم على ريادة الأعمال فى مجال الاستثمار فى المخلفات، إلى جانب توفير 15 معدة كفرصة عمل للشباب والفتيات، وتدريب السيدات على الفصل من المنبع لتمكينهم من تدوير المخلفات بعد فصل والحصول على عاىٔد مادى مقابل بيعها.
وأوضح الدكتور على أبو سنة، مساعد وزيرة البيىٔة للمشروعات، أن المشروع يأتى ضمن جهود وزارة البيىٔة فى تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى الجمهورية، والتى كان أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر، ويأتى هذا المشروع كنتاج للشراكة بين وزارة البيىٔة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية ومركز سيدارى والاتحاد الأوروبى كأول نموذج حقيقى لتحويل المخلفات لطاقة كهربية وسماد عضوى، حيث قدم عرضا حول المشروع الذى يعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث إٔن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع إرشادى بسعة 2.5 طن فى اليوم وقدرة إنتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية، ويعتمد المشروع على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل داىٔمة للشباب.
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