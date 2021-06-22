جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة البيىٔة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التى تسعى وزارة البيىٔة لخلقها كنماذج راىٔدة تقدم حلولا للمشكلات البيىٔية وتساعد على تحسين البيىٔة المصرية من منظور اقتصادى واجتماعى يضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوى، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضحت وزيرة البيىٔة، أن المشروع يأتى ضمن اجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وهما إنشاء البنية التحتية، والدعم المؤسسى والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازى، فبدأنا فى إنشاء البنية التحتية فى 2018 وأيضا العمل على إعداد أول قانون لإدارة المخلفات الذى صدر فى 2020، حيث يعد المشروع نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذى يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عاىٔد اقتصادى وفرص للعمل والاستثمار.

وقالت الوزيرة: "رغم أهمية التعاون مع شركاء التنمية فى استقدام التكنولوجيات المتطورة، لكن منذ اليوم الأول للعمل بهذا المشروع ورغم تعثره قامت الجهات الوطنية كالهيىٔة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى على توطين هذه التكنولوجيا والعمل على نشرها، وتعد تلك التكنولوجيا استكمال لمساهمات وزارة البيىٔة فى مبادرة "حياة كريمة" التى بدأت مع نشر فكر وحدات البيوجاز التى تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لتحويلها لطاقة للأغراض المنزلية وسماد عضوى، ثم يأتى مشروع التغويز اللاهواىٔى كنموذج آخر للتعامل مع المخلفات الزراعية والبلدية لإنتاج سماد وكهرباء، موضحة أن التوسع فى إتاحة التكنولوجيات التى تتناسب مع اختلاف طبيعة المحافظات المصرية يساعد على نجاح التنفيذ والتطبيق".

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع لا يساعد فقط على حل مشكلة محلية لإحدى القرى المصرية ولكن يساعد أيضا على وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، من خلال إيجاد حلول لقطاع للمخلفات الصلبة البلدية الذى يمثل ثالث قطاع متسبب فى غازات الاحتباس الحرارى، مما يقدم رسالة للعالم أن مصر بالتزامن مع تنفيذها لإجراءات التنمية السريعة تراعى الأبعاد البيىٔية وتفى بالتزاماتها الدولية فى اتفاق المناخ.

وتوجهت وزيرة البيىٔة بالشكر لكل من ساهم فى الخروج بهذا المشروع، ومحافظ الفيوم الذى وفى بالعهد وحرص على الانتهاء من المشروع على أكمل وجه، ودعم وزير الكهرباء للمشروع بربط المحطة على شبكة الكهرباء ليكون أول نموذج مصغر لمشروع تحويل المخلفات لطاقة كهربية، بالإضافة إلى مركز سيدارى الشريك الأساسى فى التنفيذ، و شركاء التنمية.

وفى السياق نفسه أشار محافظ الفيوم إلى أن مشروع التغويز اللاهواىٔى نتيجة للتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة البيىٔة ويعد رسالة مهمة للتأكيد على الدور المهم للوزارة فى الحفاظ على البيىٔة، والعمل على إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، خلال الفترة الماضية، لافتاً الى تشغيل مشروع التغويز اللاهواىٔى لتدوير القمامة بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، نتيجة لهذا التعاون البناء، ويعد المشروع مثالاً واضحاً للإرادة وتوظيف التمويل بالشكل الأمثل.

وأضاف محافظ الفيوم أن اختيار الموقع السليم لتنفيذ المشروعات البيىٔية يعد من وساىٔل النجاح، بعد المراجعة مع وزارة البيىٔة، كما تعمل المحافظة لتذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن مشروع التغويز اللاهواىٔى لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهرباىٔية وسماد عضوى، فضلاً عن توفير فرص العمل، ويقوم المشروع على تدوير كافة المخلفات الصلبة والزراعية عدا الحديد والزجاج، لانتاج سماد وطاقة، مشيراً إلى أنه يجرى دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.

وأوضح محافظ الفيوم أن المشروع نموذج إيجابى لكيفية إدارة الدولة لملفاتها من خلال العمل التشاركى بين مؤسساتها من جانب والدول المانحة من جانب آخر، فضلاً عن كونه أحد محاور التنمية بالقطاع البيىٔى، له أهدافه وفواىٔده، ومردوده الاقتصادى، كما قدم المحافظ شكره لوزيرة البيىٔة وسفير الاتحاد الأوروبى وممثلى الجهات المشاركة والحضور.

ومن جانبه، أعرب كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيىٔة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلى ومتطلباته و على مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تعد من المشروعات المميزة التى تنفذ لأول مرة فى مصر وتعتبر مثالاً راىٔعاً للعالم يحتذى به، مُشيداً باهتمام وزيرة البيىٔة بتنفيذ مثل هذه المشروعات كأداة لتشجيع المجتمعات الأخرى على الااتجاه نحو تنفيذ هذه المشروعات.

وأعرب الدكتور عمرو عبد المجيد، ممثل مركز سيدارى أيضا عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المركز ووزارة البيىٔة وكان إحدى ثمارها افتتاح أول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم كجزء من مشروع الاستثمار المستدام فى المخلفات الزراعية والصلبة بالتعاون بين وزارة البيىٔة وسيدارى وتمويل من الاتحاد الأوروبى، حيث كان المركز شريكا أساسيا فى مشروع التغويز اللاهواىٔى بدءا من إجراء الدراسات والتخطيط حتى الإنشاء وانتهاء التنفيذ.

وأضاف أن مركز سيدارى قام بتوعية 3 آلاف رجل وسيدة بأضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها، وتمكين 100 شاب وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم على ريادة الأعمال فى مجال الاستثمار فى المخلفات، إلى جانب توفير 15 معدة كفرصة عمل للشباب والفتيات، وتدريب السيدات على الفصل من المنبع لتمكينهم من تدوير المخلفات بعد فصل والحصول على عاىٔد مادى مقابل بيعها.

وأوضح الدكتور على أبو سنة، مساعد وزيرة البيىٔة للمشروعات، أن المشروع يأتى ضمن جهود وزارة البيىٔة فى تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى الجمهورية، والتى كان أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر، ويأتى هذا المشروع كنتاج للشراكة بين وزارة البيىٔة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية ومركز سيدارى والاتحاد الأوروبى كأول نموذج حقيقى لتحويل المخلفات لطاقة كهربية وسماد عضوى، حيث قدم عرضا حول المشروع الذى يعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث إٔن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع إرشادى بسعة 2.5 طن فى اليوم وقدرة إنتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية، ويعتمد المشروع على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل داىٔمة للشباب.