انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون اليوم “التلات” من 22 إلي 28 يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون اليوم التلات، من 22 حتي 28 يونيو الجاري، أو حتي نفاذ الكمية محل العرض، وجدير بالذكر انه تنطلق هذه العروض لصيف 2021، تحت شعار “صيف ووفر” على الكثير من الأجهزة الكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية، كما تضمن مختلف المواد الغذائية الهامة، منها الزيت- والمكرونة- والسمن- ومختلف المعلبات، وغيرها من السلع الرئيسية لكل منزل مصري. كما يقوم ماركت كازيون بصورة اسبوعية بالإعلان عن عروض تنافسية قوية، حيث بإمكانكم دائماً متابعتها من خلال “مصر فايف”، ويأتي ذلك ضمن مختلف خدماته التي يقدمها لمتابعيه على مدار اليوم.

عروض كازيون “التلات”

يمكن لآي مواطن الاستفادة من العروض المعلن عنها من خلال آي فرع تابع للماركت، والتي تجدها في العديد من المحافظات المصرية، ويمكن كذلك طلب اوردر وتصفح مجلة العروض “عبر الإنترنت”, ويتم ذلك من خلال الصفحة الرسمية للماركت على موقع التواصل “فيس بوك”، أو من خلال الاتصال والتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء على رقم 19609، ولكن عليك أولاً معرفة كتالوج العروض والخصومات التي يحتويها هذا التقرير.

نظام تقسيط Kazyon market

قد أعلن مؤخراً كازيون ماركت عن نظام تقسيط مميز، حيث يتم التقسيط على 6 أشهر بدون إضافة آي فائدة على جميع الأجهزة الكهربائية، وذلك وفق ما قد نُشر سابقاً على الصفحة الرسمية للماركت على موقع فيس بوك. وجاء ذلك حرصاً من الماركت على تقديم عروض كازيون مميزة، وكذلك الدعم للشباب ومساعدتهم على تقليل بعض من أعباء الحياة، بالأخص المقبلين على الزواج حديثاً، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم جراء تفشي فيروس كورونا.

عروض السوبر من Kazyon:

الأرز بأنواعه.

المشروبات الغازية.

مختلف أنواع العصائر.

منتجات الألبان.

أدوات المطبخ والمائدة.

المعجنات بكافة أنواعها.

وجبات خاصة للأطفال.

الشيكولاتات.

المقرمشات.

الحلويات.

البسكويت.

التوابل.

جميع المعلبات.

السمن.

الزيوت.

الفواكة.

الخضروات الطازجة.

ادوات ومنتجات التنظيف.

السلع الباردة والمجمدة،

منتجات العناية الشخصية.

الأجهزة الكهربائية>> مراوح- تكييفات- بوتجازات- أدوات المطبخ.

والآن يعرض “مصر فايف” عروض كازيون 2021، من 22 حتي 28/6/2021, أو حتى نفاذ الكمية، والتي تتمثل فيما يلي: