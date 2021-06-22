/636849/بعد-حادث-قطاري-حلوان-والإسكندرية- نقل-النواب-نتابع-مع-كامل-الوزير-تفاصيل-الحادث-واللجنة-تنتظر-التقارير-الفنية-لإتخاذ-الإجراءات-الرقابية-اللازمة-تطبيق-القانون-على-المتهاونين

شهدت محافظة اسكندرية وحلوان حادثين مأساويين نتج عنهم عدد من الضحايا والمصابين، حيث شهدت منطقة كفر العلو بحلوان أمس حادث تصادم قطار بضائع وسياريتن مينى باص خلال عبورها من أحدى المزلقانات الغير شرعية مما ادى إلى وفاة 2 وإصابة 6 آخرين.

دوت الخليج يرصد تدخل البرلمان بخصوص حادثي قطاري حلوان واسكندرية

وقالت هيئة السكة الحديد أن الحادث وقع في الساعة 5.45 مساء اليوم اثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين العباسية حلوان، وتبين من المعاينة الأولية أن المكان الذي وقع فيه الحادث لا يوجد به أي مزلقانات، حيث تبين أن السيارتين متعارضتين مع مسار القطار، كما أنه لا يوجد أي معبر بتلك المنطقة أو أماكن انتظار سيارات.

وكشفت التحقيقات الأولية بهيئة السكة الحديد أن سائق القطار حاول التوقف، إلا أنه لم يتمكن ما أدى إلى اصطدامه بسيارة والاحتكاك بالأخرى.

فيما كشف مصدر أمني بشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اصطدام جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ « دوت الخليج »، إن جرار "وردية" اصطدم بقطار 12 من الخلف، لافتا إلى أن هذا الجرار خاص بسحب "الاستوكات" من حوش المحطة ثم يضمه إلى قطار الركاب استعدادا للانطلاق بالرحلة.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الجرار الوردية تسبب في تهشم العربة الأخيرة من القطار رقم 12، لافتا إلى سقوط أكثر من 30 إصابة خفيفة، لافتا إلى انتقال فريق من هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث لمعاينته.

وتابع المصدر أن الحادث نتج عن تحطم العربة الأخيرة من القطار الأول، وسقوط مجموعة من المصابين ما بين سحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

ونوه المصدر الأمني أيضًا، بأنه تم فصل العربة الأخيرة عن القطار ونقل المصابين إلى المستشفيات، حيث تتراوح الإصابات بين كدمات خفيفة وبسيطة، فيما واصل القطار رقم 12 رحلته، مع انتظام حركة السكة الحديد بدون توقف.

تدخل البرلمان

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الفريق كامل لوزير ، وزير النقل والمواصلات لمتابعة ، حادث تصادم قطار محطة مصر بالإسكندرية، وحادث قطار كفر العلو بحلوان ، الذي وقع خلال 24 ساعة الماضية للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم ، أن اللجنة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب الحادث ، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع عاجل لبحث حادث القطارين مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك.

وأكد النائب علاء عابد ، أن اللجنة تابعت جهود أجهزة الدولة التى ساهمت فى حل معظم المشاكل بوقت قياسى سواء فى رفع حطام الحادث او سرعة الاستجابة فى نقل المصابين إلى المستشفيات ، وسرعة تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية فى إزالة حطام الحادث فى وقت قياسى.