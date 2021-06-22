أخر تطورات بطولة اليورو 2020.. تأهل متخب إيطاليا وبلجيكا وهولندا... وخروج منتخب تركيا وروسيا ومقدونيا

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أصبحنا على على أعتاب الإنتهاء من دور المجموعات لبطولة الامم الأوربيه "يورو2020"، ويترقب محبين كرة القدم في كافة أنحاء العالم، معرفة المنتخبات المتأهلة إلى دور ثمن النهائي من البطولة(دور الـ16)، حيث تشهد المسابقة منافسة شرسة بين المنتخبات للحصول على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

ويستعرض معكم دوت الخليج المنتخبات الأقرب إلى التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"

المجموعة الأولى: تصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وفي المقابل خرج منتخب تركيا من البطولة، حيث أنه لم يحصل على أي نقطة حتى الأن، بينما يتساوى منتخب ويلز ومنتخب سوسيرا في عدد النقاط، حيث يحتل كل منهما 7 نقاط.

المجموعة الثانية: يعد منتخب بلجيكا ومنتخب الدنمارك، هما الأقرب لحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

المجموعة الثالثة: اقتربا منتخبي هولندا والنمسا من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الإمم الأوربية. المجموعة الرابعة: منتخب التشيك ومنتخب إنجلترا هما الأقرب إلى التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة. المجموعة الخامسة: يقترب منتخبي السويد و سلوفاكيا من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

المجموعة السادسة : في هذه المجموعة يقترب كل من منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا من حصد بطاقة التأهل إلى الـ 16 من البطولة، ولكن ينافسهم أيضا منتخب البرتغال.

المجموعات التي ودعت بطولة اليورو2020

وفي المقابل هناك منتخبات خرجت من البطولة بشكل رسمي، وهم: منتخب تركيا ومنتخب روسيا ومنتخب مقدونيا الشمالية.

وتشهد بطولة "يورو 2020" هذا الموسم تنظيما استثنائيا على مدار تاريخها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخب، وتقام في 11 دولة أوربية مختلفة، وذلك احتفالا بمرور 60 عام على بداية إنطلاق أول نسخة من البطولة في ثوبها الأول، وتقسم المنتخبات على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول ووصيف المجموعات الـ6، إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، بالإضافة إلى تأهل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وتقام مباريات بطولة الامم الأوربية هذا العام في عدة دول مختلفة، حيث تلعب في مدينة "أمستردام" بهولندا، ومدينة "باكو" بأذربيجان، ومدينة "بلباو" بإسبانيا، ومدينة "بوخارست" برومانيا، ومدينة "بودابست" بالمجر، ومدينة "كوبنهاجن" بالدنمارك، ومدينة "جلاسكو" باسكتلندا، كما تقام في مدينة "ميونخ" بألمانيا، بالإضافة إلى مدينة "بطرسبورج" بروسيا، ومدينة "روما" بإيطاليا، والتي أقيمت بها المباراة الافتتاحية، ومدينة "لندن" بإنجلترا. ومن المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.