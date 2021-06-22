/636845/20-محطة-في-رحلة--فتات-التيك-توك-بعد-القبض-على-حنين-حسام

20محطة مرت بها فتاتين« التيك توك».. كانت وحدة الرصد بمكتب المستشار حمادة الصاوي النائب العام يقظة دائمًا لكل من يحاول أن يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي«الانستجرام والتيك وفسيبوك .. وغيرها» في التحريض على الرذيلة وممارسة كالبغاء ونشر الموبقات أو نشر الشائعات والأخبار الكاذبة إلى غير ذلك من الجرائم الإلكترونية، وعلى الرغم من القضاء بحبسهما وتغريمهما إلا أن محكمة المستأنف كان لها حكمًا آخر بأسباب مختلفة رأت فيها أن حكم أول درجة كان قاسيا مقابل الأفعال التي ارتكبتها حنين حسام فقضت بإلغاء الحبس وبالنسبة لـ مودة الأدهم اختلف الأمر بشأن سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي فكان الحكم بتأييد مبلغ التغريم وإلغاء الحبس

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل 20 محطة مرت بها فتاتين التيك توك

ولكن كانت هناك جريمة أبشع ارتكبتها حنين وحسام ومودة الأدهم و3 آخرين وهي «الاتجار بالبشر» لتقضي محكمة الجنايات بسجنهما وتغريمهما.. وينشر «دوت الخليج »، في هذا التقرير رحلة فتاتي «التيك توك» من نشر الفيديوهات حتى الحبس والغرامة وصولا للحكم النهائي بالبراءة من المحكمة الاقتصادية انتهاءا بالسجن والغرامة بتهمة الاتجار بالبشر

21 أبريل 2020

ألقت الداخلية القبض على الطالبة حنين حسام لبثها فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور، وأحال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، المتهمة الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية

14 مايو 2020

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مودة الأدهم لنشرها مقطع يحتوى على محتوى يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية، وضبطت في مدينة 6 أكتوبر، بعد رصد مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور

11 يونيو 2020

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما بعد أن أعيد حبس «حنين» بعد مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة

15 يونيو 2020

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم مشاهير «التيك توك» و3 آخرين، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور إلى جلسة 29 يونيو 2020

29 يونيو 2020

حجز محاكمة فتاتي الـ«تيك توك» للحكم بجلسة اليوم الاثنين 27 يوليو 2020 بعد سماع مرافعة الدفاع وإنكار المتهمتين الاتهامات الموجهة لهما

27 يوليو 2020

عاقبت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق

17 أغسطس 2020

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس المقبل لنظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق، وقررت التأجيل لجلسة 14 سبتمبر 2020

18 أغسطس 2020

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بعابدين، برفض التظلم على أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها الصادر من النائب العام ضد كل من "حنين حسام عبد القادر" و"مودة فتحي الادهم" المعروفتان إعلاميا بفتيات "التيك توك" وتأييد التحفظ على الأموال.

14 سبتمبر 2020

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق لجلسة 13 أكتوبر 2020، للشهود.

13 أكتوبر 2020

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق، لجلسة 8 نوفمبر 2020، للمرافعة.

8 نوفمبر 2020

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق، لجلسة 11 نوفمبر 2020، لتعذر حضورهما.

11 نوفمبر 2020

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حجز استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق للحكم بجلسة 12 يناير 2021.

23 ديسمبر 2020

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ببراءة اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بتكدير السلم العلم وتغريمها ألف جنيه بتهمة خرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ شهور لمنع تفشي فيروس كورونا.

12 يناير 2021

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام و3 آخرين في استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهم 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق، وكما قضت المحكمة بإلغاء حبس مودة وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه.

22 مارس 2021

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر.

18 أبريل 2021

نظر ثاني جلسات المحاكمة وتأجيلها لـ 18 مايو 2021

18 مايو 2021

قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 20 يونيو 2021

20 يونيو 2021

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة ، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

ووصفت المحكمة الجرم الذي ارتكبته حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين في اتهامهم بالاتجار بالبشر، بأية قرآنية إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وأشار قائلا: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من قيمنا وهي مستهدفة من أعدائنا حتى لا تنهض هذه الأمة وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، أغلبنا يلج إليها في جانبها السلبي الهادم للقيم والأخلاق وأن السعى الحسيس الأعمى لهذه الشركات القائمة عليها، يحكمها قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها،و أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار ، غابت عنا المسئولية والرقابة على أبنائنا، حتى أصبحوا من أحد أدوات الاتجار بالبشر.

20 يونيو 2021

قامت قوات الأمن بترحيل المتهمة مودة الأدهم بعد حكم محكمة جنايات عليها اليوم بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريمهما ٢٠٠ ألف جنيه لاتجارها في البشر للسجن لتنفيذ العقوبة المقررة عليها.

22 يونيو 2021

تمكنت الاجهزة الأمنية في القبض على فتاة التيك توك حنين حسام بعد أن صدر ضدها حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.

جاء ذلك بعد أن ظهرت حنين حسام في فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: «أنا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم، أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطتش فى حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي، ومن يوم 18 إبريل في 2020 لحد دلوقتي روحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقائق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة.. أنا ياجماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا».