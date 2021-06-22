هدافي الزمالك أمام مصر المقاصة قبل مباراة اليوم

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استعرض نادي الزمالك قائمة هدافي الفريق الأول لكرة القدم أمام مصر المقاصة قبل مواجهة الفريقين والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويرصد دوت الخليج أرقام هدافي الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

هدافيين نادي الزمالك أمام مصر المقاصة

وأستطاع الفارس الأبيض أن يحرز في شباك مصر المقاصة 26 هدفا ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، ويتصدر قائمة هدافي الفريق في لقاءات مصر المقاصة 6 لاعبين وهم أحمد جعفر و محمود عبد المنعم ومحمود علاء وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” بواقع هدفين لكل لاعب.

هدافي الزمالك أمام المقاصة قبل مباراة الكأس

- استطاع أحمد جعفر أن يحرز هدفين في فوز الزمالك على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل ثلاث في اللقاء الذي جمع الفريقين موسم 2010-2011، وأحرز الثنائي شيكابالا ومحمود فتح الله هدفا لكل منهما.

- سجل محمود عبد المنعم لاعب الزمالك السابق هدفين في اللقاء الذي حسمه الأبيض بثلاثية مقابل هدف في موسم 2015-2016.

- وأحرز الثنائي محمود علاء وفرجاني ساسي هدفين في شباك المقاصة في اللقاء الذي انتهى برباعية مقابل هدف للزمالك والذي أقيم في موسم 2018-2019.

- ونجح الثنائي بن شرقي وأوباما في إحراز هدفين في شباك الفريق الفيومي في لقاء الدور الأول للدوري بالموسم الجاري والذي انتهى لصالح الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف.

- ويبقى أيمن حفني اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين.

قائمة الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.