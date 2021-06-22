/636850/وزير-التعليم-مئات-الخبراء-بالتعاون-مع-مؤسسات-دولية-شاركوا-في-بناء-بنوك-أسئلة-الثانوية-العامة-2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 يضع أسئلتها المئات من الخبراء وليس مستشاري المواد وذلك فى منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك أسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة ، وليست مثل الماضى.

وزير التعليم: النظام الجديد لأسئلة الامتحانات يهدف لتحقيق منافسة متوازنة بين الطلاب

وأضاف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى:« الهدف من النظام الجديد لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس تقفيل الامتحان وهذا النوع الجديد من الأسئلة يهدف لتحقيق منافسة متوازنة بين الطلاب لتحديد المستويات المختلفة وليس المقصود أن يحصل كل طالب على 100%».

وزير التربية والتعلمي يدعوا إلى عدم وصف الامتحان بالسهل

ودعا وزير التربية والتعليم، إلي عدم وصف الامتحان بالسهل أو الصعب وعدم الحديث عما يتعلق بالمدد الزمنية للامتحان وما شابه ذلك لأن هذا الكلام يخص خبراء التقييم ولا يخص من يتم تقييمه ولا يخص أيضا أولياء الأمور.

ونصح شوقي طلاب الثانوية العامة، بالتدريب على الامتحانات من خلال منصة حصص مصر والقنوات التعليمية ومنصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى على التابلت وذلك للتعود على شكل الأسئلة الجديد التى تقيس عمق الفهم.

وكان امتحان طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة قد انطلق صباح اليوم، حيث أدي الطلاب الاختبار في مادة التاريخ في في ثاني أيام الامتحانات التجريبية الثالثة " البروفة" النهائية .

تعقد الاختبارات اليوم لطلاب الشعبة الادبية فقط بواسطة أجهزة التابلت و " البابل شيت" في ١٧٩٢ لجنة امتحانية علي مستوي الجمهورية مجهزة بالبنية التكنولوجية .

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، و تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية الاجابة علي أسئلة" البابل شيت".