/636851/رئيس-الوزراء-يلتقى-رؤساء-اللجان-النوعية-بالبرلمان-بعد-قليل
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأء اللقاء المرتقب الذى سينعقد اليوم، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
مصادر برلمانية: تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء
وقالت مصادر برلمانية، أنه تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وان اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى .
تفاصيل اللقاء
ومن المتوقع، ان يتم خلال اللقاء مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، والتي سيتم طرحها من جانب رؤساء اللجان كل حسب تخصصه.
ويذكر ان مجلس النواب به ٢٥ لجنة نوعية، يتم انتخاب هيئات مكاتبها في أول كل دور انعقاد سنوي.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء، قد السادس عشر من فبراير الماضى أيضًا لقاء مع رؤساء اللجان النوعية، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد.
وتأتى هذا الاجتماع فى إطار سلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ والتى أكد عليها رئيس الوزراء، حيث أعرب فى وقت لاحق عن ترحيبه كذلك بلقاء أعضاء مجلس النواب .
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