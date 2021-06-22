/636851/رئيس-الوزراء-يلتقى-رؤساء-اللجان-النوعية-بالبرلمان-بعد-قليل

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأء اللقاء المرتقب الذى سينعقد اليوم، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

مصادر برلمانية: تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء

وقالت مصادر برلمانية، أنه تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وان اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى .

تفاصيل اللقاء

ومن المتوقع، ان يتم خلال اللقاء مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، والتي سيتم طرحها من جانب رؤساء اللجان كل حسب تخصصه.

ويذكر ان مجلس النواب به ٢٥ لجنة نوعية، يتم انتخاب هيئات مكاتبها في أول كل دور انعقاد سنوي.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء، قد السادس عشر من فبراير الماضى أيضًا لقاء مع رؤساء اللجان النوعية، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد.

وتأتى هذا الاجتماع فى إطار سلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ والتى أكد عليها رئيس الوزراء، حيث أعرب فى وقت لاحق عن ترحيبه كذلك بلقاء أعضاء مجلس النواب .