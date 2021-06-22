/636852/تقارير-رحيل-فوزي-البنزرتي-عن-الوداد-المغربي--وبيراميدز-والزمالك-في-الصورة

كشفت تقارير مغربية عن رحيل فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي عن صفوف الفريق خاصة بعد الخسارة من كايزر تيشيفيز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويستعرض دوت الخليج كوليس رحيل المدرب التونسي.

واشارت صحيفة "le 360 سبور" المغربية، أن المدير الفني للودادد المغربي اتخذ قرار بالرحيل عن الفريق المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس.

البنزرتي يرحل عن الودادد المغربي

وتابعت الصحيفة أن البنزرتي وقع توكيلا رسميا لوكيل مصري للتفاوض نيابة عنه مع فريقين جديدين وهما الزمالك وبيراميدز حيث لم ينتظر طويلا نهاية عقده والذي ينتهي الشهر المقبل.

مشوار الوداد في البطولات المختلفة

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 48 نقطة، كما أنه تأهل إلى نصف نهائي كأس العرش حيث سيواجه المغرب التطواني، مع ترقب مواجهة هامة أمام كايزر تشيفيز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الكاف يقرر عقوبة الترجي وفي المقابل أكدت بعض التقارير التونسية عن تعرض فريق الترجي لعقوبات من قبل الكاف، بسبب أحداث الشغب التي افتعلها جماهير الترجي قبل مباراة الذهاب أمام الأهلي، حيث تأخر بدأ المباراة 60 دقيقة، من أجل السيطرة على الشغب الموجود داخل الاستاد، وأطلق الأمن القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى اختناق لاعبين النادي الاهلي، بالإضافة إلى طاقم تحكيم المباراة بقيادة هيكتور جوميز.

ويستعد فريق الترجي التونسي لمواجهة النادي الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الترجي إلى تحقيق الفوز لإرضاء الجماهير، بينما يرغب المارد الأحمر في التتويج بالبطولة العاشرة له في دوري ابطال إفريقيا.

تشكيل الترجي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الأهلي

في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

في خط الدفاع: حمدي النقاز - عبد القادر بدران – خليل شمام – إلياس الشتي.

في خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي (عبد الرؤوف بن غيث).

في خط الهجوم: حمدو الهوني – خالد عبد الباسط – ويليام توجي.

تشكيل الأهلي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

في خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.