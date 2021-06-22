/636853/النيابة-تبدأ-التحقيق-مع-7-موظفين-متورطين-بالسكة-الحديد

بدأت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، التحقيقات في حادث تصادم "جرار التدوير" رقم 3219، بالقطار "إكسبريس" درجة "ثانية عادية" رقم 12-2519 من الخلف خلال تحركه من رصيف 8 في محطة الإسكندرية،ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفيات "جمال حمادة، ورأس التين" دون خسائر في الأرواح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق في حادث تصادم «جار التدوير» بيقطار «إكسبريس»

وطلب النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة موافاتها بأقوال شهود العيان، والمصابين، وتشكيل لجنة فنية لفحص أثار الحادث، لبيان أسبابه.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، إيقاف كل من: قائد القطار، ومساعده، وقائد الجرار، ومساعده، وكذلك عاملا الوردية، وملاحظ التشغيل، احتياطيًا عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة.

مدير أمن الإسكندرية

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث إحتكاك بين العربة الأخيرة من قطار القاهرة في أعقاب تحركه من محطة مصر في الإسكندرية في تمام الساعة 9.15 صباحًا، وبين جرار كان يتبعه من الخلف.

وبانتقال القيادات الأمنية، ومسؤلو هيئة السكك الحديدية، إلى موقع حادث قطار الإسكندرية، تم سحب الجرار، وعربة القطار من أعلى القضبان بع فصلها، وإعادة الحركة لطبيعتها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

يُذكر أن جرار "وردية" خاص بسحب "الاستوكات" من حوش المحطة، ثم يقوم بضمها إلى قطارات الركاب بعد دخولها المحطة، استعدادا للانطلاق بالرحلة.