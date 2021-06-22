/636856/وزيرة-التضامن-توافق-على-ضم-الفئات-المحرومه-إلي-مشروع-تكافل-وكرامة بقريتي-أبوحزام-وحمرودوم

وافقت د. نيفين القباج وزيرة التضامن علي الطلبات المقدمه من النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب وعدد من الزملاء نواب نجع حمادي ، جاء ذلك خلال استقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزاره، وهي الطلبات الخاصه بقريتي أبوحزام وحمرودوم .

وقد وافقت الدكتوره الوزيره علي كل من - البدء بمساعدات عاجله تشمل جميع الأسر المستحقه - ضم الفئات المحرومه إلي مشروع تكافل وكرامه ودراسة جميع التظلمات فورا - توفير ٢٠ كرسي لبعض المرضي من القريتين ابوحزام وحمردوم وقد كلفت الوزيره جهات الوزاره المعنيه بالإضافه إلي مديرية التضامن بمحافظة قنا دراسه الأوضاع علي الطبيعه في القريتين وتقديم تقرير عاجل إلي الوزيره.

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