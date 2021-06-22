/636857/وزير-الشباب-والرياضة إنشاء-مركز-شباب-بقرية-أبوحزام-وآخر-بقرية-حمردوم

وافق د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه علي إنشاء مركز شباب بقرية أبوحزام ومركز آخر بقرية حمردوم ، حيث أصدر تعليماته للمختصين بسرعة التنفيذ .

وكان النائب مصطفي بكري قد التقي وزير الشباب والرياضه ظهر اليوم حيث وافق سيادته علي كافة الطلبات المقدمه.

جدير بالذكر أن د. نيفين القباج وزيرة التضامن قد وافقت علي الطلبات المقدمه من النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب وعدد من الزملاء نواب نجع حمادي ، جاء ذلك خلال استقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزاره، وهي الطلبات الخاصه بقريتي أبوحزام وحمرودوم .

وقد وافقت الدكتوره الوزيره علي كل من - البدء بمساعدات عاجله تشمل جميع الأسر المستحقه - ضم الفئات المحرومه إلي مشروع تكافل وكرامه ودراسة جميع التظلمات فورا - توفير ٢٠ كرسي لبعض المرضي من القريتين ابوحزام وحمردوم

وقد كلفت الوزيره جهات الوزاره المعنيه بالإضافه إلي مديرية التضامن بمحافظة قنا دراسه الأوضاع علي الطبيعه في القريتين وتقديم تقرير عاجل إلي الوزيره.