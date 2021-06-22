دوت الخليج يكشف أحدث أعمال محمد رمضان

يُحضر مطرب المهرجانات محمد رمضان لتريو جديد يحمل اسم «جو البنات» بالتعاون مع كل من المغربيين ريدوان ونعمان، ومن المقرر أن يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة وطرحها قريبًا.

دوت الخليج يكشف أحدث أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، فضلًا عن آخر أعماله الدرامية التي عُرضت خلال موسم رمضان المنصرم

كليب ثابت لمحمد رمضان يحقق مشاهدات عالية

وطرح رمضان مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان «ثابت»، وهو من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير.

وشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل «موسى» من بطولته إلى جانب سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

أزمة محمد رمضان مع سميرة عزيزة

وعلى الصعيد الآخر تجددت أزمات الفنان محمد رمضان داخل الوسط الفني بعد أن اتهمته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز بأنه قام بإهانتها وسبها، ومن ثم خرج رمضان في فيديو ليدافع عن نفسه وأكد أنه لم يقوم بذلك الفعل المهين.