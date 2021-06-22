/636859/عمرو-الدرديري-يرد-على-تسريبات-كلوب-هاوس بخصوص-تعرض-الزمالك-للظلم

علق عمرو الدرديري متحدث الزمالك الرسمي على التصريحات التي خرج بها عبر تطبيق " كلوب هاوس" مساء أمس ، الأمر الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي بين جماهير المارد الأحمر والفارس الأبيض ، ويرصد دوت الخليج تلك التصريحات.

وكتب عمرو الدرديري عبر تويتر: " تحريف التصريحات والخروج بها علي غرار لا تقربوا الصلاة …. حرفه لمواقع المنافسين".

عمرو الدرديري يرد على «تسريبات» كلوب هاوس

وواصل الدرديري: " تاني الزمالك مظلوم دائما !! وانا ادفع عن ظلمه دائما ابدا ، وانصح المشتاقين انه لن تحدث الوقيعة مع جماهير القلعة البيضاء". واختتم: "وتاني اللجنة التي تدير حاليا تقف بكل قوة ضد الظلم ولن يظلم الزمالك مرة أخري".

الدرديري يرد على تسريبات كلوب هاوس

منذ انتشار تطبيق "كلوب هاوس" في مصر واصبح مرتبط ارتباط وثيق بالمحادثات الرياضية الساخنة بين عدد من محبي الزمالك أو عدد من محبي الأهلي وسط غياب فكري تام عن كونه يتيح إمكانية الدخول لأي شخص ، أي أنه يقارب شاشة التلفزيون أي أنه على مرئ ومسمع من الجميع، لعل أبرز ضحايا "كلوب هاوس" هو المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ، وأحمد حسام ميدو وفاروق جعفر ، وكذلك عمرو الجنايني رئيس الجبلاية السابق.

عمرو الدرديري" الزمالك يحصل على كافة حقوقه ونعيش دور المظلومين"

وعبر الدرديري في حديث عبر تطبيق "كلوب هاوس" عن حصول الزمالك على حقوقه قائلا"هناك كلام لا نريد الإفصاح به رسميا، وهو حصول نادي الزمالك على كافة حقوقه، وأنه لا صحة لم يتداوله البعض، بأن فريق الزمالك تعرض لظلم كبير خلال الفترة السابقه، والحقيقة أننا نحصل على كل حقوقنا، ونأتي في النهاية ونعيش دور المظلومين".

وتابع الدرديري حديثه على تطبيق "كلوب هاوس" مع مجموعة من جماهير الزمالك قائلا" نحن لا نرغب في الإعلان على حصول الزمالك على حقوقه، ولكننا نرغب في أن نوهم الجميع بأننا مظلومين، لكي نحصل على مزيد من التسهيلات، ولكن ما أريد أن أقوله لجماهير الزمالك أننا لا نفرط في أي حق لنادي الزمالك، ولا نتهاون في ذلك".