محافظ القاهرة يناقش آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

جدة - نرمين السيد - عقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2021-2022، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ومدير شؤون الخطة .





وأكد عبدالعال، بحسب بيان للمحافظة، أن أهم ملامح الخطة الاستثمارية لهذا العام هو التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا فى قطاعات الطرق والكبارى، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الأحياء خصوصًا المرج وحلوان . وأكد محافظ القاهرة، أنه جارى وضع مخطط تنفيذى لإدارة ومراقبة المشروعات التى ستنفذ من خلال لجنة متابعة لمراجعة مستوى التنفيذ والجودة بما يتفق مع المعاير الفنية.

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