جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر لـ"دوت الخليج" صدور أسماء الحركة الدبلوماسية للسفراء لعام 2021 لرئاسة بعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج، بعد التوقيع عليها بقرار جمهورى، اليوم الثلاثاء، والتى سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فى وقت لاحق.





وشملت الحركة، كل من:- السفير اسامة عبد الخالق نيويورك رئيسا لبعثة مصر بالامم المتحدة السفير محمد جاد اديس ابابا و الاتحاد الافريقى

السفير احمد عادل صبحى -ستوكهولم

السفير اسامة شلتوت -الكويت السفير محمد ابو بكر - طوكيو

السفير شريف كامل - لندن

السفير محمد سمير - سلطنة عمان

السفير علاء رشدى -روما

السفير يوسف مكاوى - مدريد

السفير بدر عبد العاطى -بروكسل

السفير ياسر عثمان - الرباط

السفير عمرو الشربينى - اسمرا

السفير محمد الشناوى - بودابست

السفير خالد عبد الرحمن - سول

السفير وائل حامد - نيوديلهى

السفير باسل صلاح - بلجراد

السفير محمود طلعت - الفاتيكان

السفير نزيه النجارى - موسكو

السفير خالد انيس - مالطا

السفير وائل لطفى - ناميبيا

السفير خالد يوسف - قنصلية ميلانو

السفير يوسف مكاوى - مدريد

السفير مؤيد الضلعى - بوخارست

السفيرة هويدا عصام - قنصلية نيويورك

السفير ماجد مصلح - سيريلنكا

السفير طارق الوسيمى - لاباز

السفير هشام ناجى -اذربيجان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء لعام 2021 بعد التوقيع عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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