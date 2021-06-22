عياد لـ سفير أوزباكستان: العالم يواجه تحديات تحتاج إلى التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، لطف الدين خوجاييف، القائم بعمل سفير أوزباكستان، لبحث أوجه التعاون العلمى المشترك بين المجمع والمراكز البحثية لديهم، فى إطار دور الأزهر الشريف ورسالته العلمية لجميع دول العالم.





وأكد الأمين العام خلال استقباله ممثل السفارة أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يرحب بكل أوجه التعاون العلمى بما يحقق رسالته السمحاء وينشر الوسطية فى شتى بقاع الأرض. وأضاف الأمين العام أن المجمع باعتباره أحد الهيئات البحثية بالأزهر فإنه لا يألو جهدًا فى العمل المشترك من أجل خدمة العلم وأهله، كما أنه يدرك أهمية المرحلة الحالية التى يواجه فيها العالم تحديات فكرية تحتاج إلى مواجهة حاسمة وتعاون متكامل بين جميع المؤسسات العلمية والثقافية لحماية الناس من أية مغالطات فكرية من شأنها أن تسيئ للدين أو تتخذه ذريعة لارتكاب أعمال عنف وتخريب. من جانبه، وجّه خوجاييف عظيم الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر لما يقوم به من دور فاعل على المستوى العلمى والدعوى بما يخدم البشرية ويحقق السلم المجتمعى والعيش المشترك بين الجميع.

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