إنفوجراف.. مميزات محفظة تذاكر المترو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، أنه يمكن شراء مجموعة التذاكر مشحونة على الكارت الذكى "سعر الكارت 25 جنيها لأول مرة"، ويمكن الشحن بأى فئة "20 – 30 – 40 إلى 400 جنيه". وأشارت إلى أن الكارت لحامله "بدون اسم" ويمكن استخدامه لأكثر من شخص، واستعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة، ويمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو، وشحنه عدة مرات فى حالة عدم تلفه.

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